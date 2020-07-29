COVID и новые штаммы гриппа ждут Россию осенью

Доклады президенту представили глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Татьяна Голикова, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Г-жа Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались. Что касается коронавируса, то исследования, проведенные Роспотребнадзором, показали, по ее словам, он остается на поверхностях до 48 часов. Уничтожить его можно за полминуты при помощи дезинфекции средствами, содержащими спирт или хлор, - рассказала президенту глава ведомства то, что было известно еще в начале пандемии.

Об организации учебного процесса этой осенью главе государства доложила вице-премьер Татьяна Голикова. Видимо, в отсутствии других проблем в этой сфере на первый план вышел вопрос о судьбе школьных линеек 1 сентября. Линейки будут, но при соблюдении всех противоэпидемических требований и при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах, - сказала Голикова. Российские вузы, по ее словам, в подавляющем большинстве начнут новый учебный год также 1 сентября, и только 8% - с 14-го.

Оптимистичные данные привел в разговоре с президентом мэр Москвы. Количество новых выявленных случаев коронавируса в городе сократилось в 10 раз по сравнению с пиковыми показателями, - сообщил Сергей Собянин. Такая динамика, по его словам, наблюдается уже на протяжении месяца, а в тех городах, которые прошли такой же сценарий, повторных всплесков коронавируса не наблюдалось. Вместе с тем, как заявил Сергей Собянин, запрет на проведение массовых мероприятий сохранится в Москве до конца августа. «Расслабляться нельзя», - пояснил мэр.

«Никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, нет», - согласился президент. «Ситуация может качнуться в любую сторону», - заявил Владимир Путин, напомнив, что в ряде регионов ситуация остается сложной, и там существует угроза роста числа заболевших. Комментируя предупреждение главы Роспотребнадзора о возможности появления осенью новых штаммов гриппа и обострения ситуации с коронавирусом, Путин потребовал избежать введения повторных ограничений. «Необходимо сделать все, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме», - сказал он. Следует заранее просчитать и учесть все риски – как по отдельности, так и их потенциальное сочетание, - резюмировал глава государства. И призвал не забывать рекомендации врачей.

