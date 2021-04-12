ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 675 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 675 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 135,64 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 11,7 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,93 млн человек.
Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Северной и Южной Америки (более 234 тыс.) и Европы (более 181 тыс. случаев).
Ранее в апреле сообщалось, что не зафиксировано ни одного случая смерти, ставшего следствием применения российских вакцин для профилактики COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru