ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 675 тыс.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 135,64 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 11,7 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,93 млн человек.

Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Северной и Южной Америки (более 234 тыс.) и Европы (более 181 тыс. случаев).

Ранее в апреле сообщалось, что не зафиксировано ни одного случая смерти, ставшего следствием применения российских вакцин для профилактики COVID-19.