В России не выявили ни одной смерти после отечественных вакцин
Ни одного случая смерти, ставшего следствием применения российских вакцин для профилактики COVID-19, не зафиксировано, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с журналистами.
По ее словам, Росздравнадзор проводит постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики коронавируса. С начала применения им не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса. Самойлова уточнила, что российская система контроля за безопасностью иммунизации прошла аудит ВОЗ в 2016 году.
В стране действует федеральный регистр вакцинированных - уже более полутора миллиона человек ведут онлайн-дневники наблюдения, в которых сообщают о своем самочувствии после вакцинации. Также действует система фармакологического надзора, по которой каждый медицинский работник обязан вносить сведения обо всех случаях нежелательных реакций на вакцинный препарат, рассказали в Росздравнадзоре.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил в эфире НСН, почему люди заболевают COVID после прививки
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