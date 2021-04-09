В России не выявили ни одной смерти после отечественных вакцин

Ни одного случая смерти, ставшего следствием применения российских вакцин для профилактики COVID-19, не зафиксировано, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с журналистами.

По ее словам, Росздравнадзор проводит постоянный мониторинг безопасности применения вакцин для профилактики коронавируса. С начала применения им не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса. Самойлова уточнила, что российская система контроля за безопасностью иммунизации прошла аудит ВОЗ в 2016 году.

В стране действует федеральный регистр вакцинированных - уже более полутора миллиона человек ведут онлайн-дневники наблюдения, в которых сообщают о своем самочувствии после вакцинации. Также действует система фармакологического надзора, по которой каждый медицинский работник обязан вносить сведения обо всех случаях нежелательных реакций на вакцинный препарат, рассказали в Росздравнадзоре.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил в эфире НСН, почему люди заболевают COVID после прививки

