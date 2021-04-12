Россия на полтора месяца закрыла авиасообщение с Турцией

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исключение коснется двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов.



Принятию решения предшествовали экстренные переговоры, на которые в Москву прилетели турецкие министры по культуре и туризму Мехмет Эрсой и иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Их визит призван не допустить закрытия страны для российских граждан, которые составляют значительную часть турпотока в Турцию.

Отдых в Турции оказался под угрозой из-за острейшей вспышки коронавируса: вот уже несколько дней суточный прирост инфицированных в стране превышает 50 тысяч человек. Несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на минувшей неделе, что «самое значительное количество завезенных в Россию штаммов COVID-19 приходится именно на Турцию, причем речь идет как раз о мутировавших штаммах – британском и южноафриканском. А привозят вирус из Турции в основном наши туристы», – указала Анна Попова. Сразу после этого заявления главы Роспотребнадзора турагентства отметили значительное падение спроса на турецкие курорты у россиян.

Закрытие Турции даже не на весь сезон, а лишь на его часть болезненно ударит по туротрасли обеих стран. Российские туркомпании еще не успели компенсировать туры, перенесенные с прошлого года. В этом году глубина продаж - до конца октября. Ситуация усугубляется тем, что приостановка полетов захватывает и майские праздники.

Для турецких отельеров потеря российского туриста обернется миллионами евро убытков. Рекорд по числу отдыхающих на турецких курортах был достигнут в 2019 году – более 7 миллионов россиян. Сейчас Турция также занимает первое место среди всех заграничных направлений по бронированиям – на период с 1 мая по 30 сентября 45% заказов на международные рейсы оформлено именно в эту страну.



Одновременно с Турцией для россиян закрывается Танзания – с ней также приостановлено авиасообщение с 15 апреля по 1 июня. По словам вице-премьера Голиковой, авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в этих странах стабилизируется.

