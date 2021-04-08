ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 667 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 667 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 132,73 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 13 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,88 млн человек.
Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Северной и Южной Америки (более 225 тыс.) и Европы (более 221 тыс. случаев).
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила о случаях заражения кошек и собак коронавирусом от людей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- США на этой неделе не намерены ужесточать антироссийские санкции
- Российские кёрлингисты выиграли путёвку на Олимпиаду-2022
- ЦСКА обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России
- CNN: США планируют направить военные корабли в Черное море
- Правительство Черногории продлило безвизовый въезд для россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru