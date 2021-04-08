ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 667 тыс.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 132,73 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 13 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,88 млн человек.

Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Северной и Южной Америки (более 225 тыс.) и Европы (более 221 тыс. случаев).

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила о случаях заражения кошек и собак коронавирусом от людей.