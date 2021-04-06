ВОЗ не нашла связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом

Директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар заявил, что связь вакцины AstraZeneca и тромбозом не доказана, сообщает ТАСС.

По его словам, имеют место «редкие примеры тромбоцитопении в сочетании с тромбозом», но «преимущества перевешивают риски».

«Необходимо понимать, что вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса. Об этом мало говорится, но это нужно учитывать», - подчеркнул Рожерио Пинто де Са Гаспар.

Ранее глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил о наличии связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и образованием тромбов, однако пока не установлено, что именно является причиной такой реакции.

Ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у привившихся.

