ВОЗ заявила о случаях заражения кошек и собак коронавирусом от людей
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что домашние животные действительно могут заразиться коронавирусом от человека, сообщает РИА Новости.
По её словам, подтверждены положительные тесты на COVID-19 у норок, собак, домашних кошек, а также у львов, тигров и енотовидных собак, которые контактировали с инфицированными людьми
«Коронавирус распространяется в основном путём передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус»,- добавила Вуйнович.
Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для домашних животных «Карнивак-Ков», сообщает телеканал «360». В Россельхознадзоре отметили, что вакцинация питомцев будет стоить около 500 рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru