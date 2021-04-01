ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 650 тыс.

Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 650 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

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Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 128,54 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 11,6 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,8 млн человек.

Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Европы (более 291 тыс.) и Америки (более 204 тыс. случаев).

Ранее в четверг глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество выделить 10 млн доз вакцины для двадцати стран, еще не начавших прививочную кампанию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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