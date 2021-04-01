ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 650 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 650 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 128,54 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 11,6 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,8 млн человек.
Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Европы (более 291 тыс.) и Америки (более 204 тыс. случаев).
Ранее в четверг глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество выделить 10 млн доз вакцины для двадцати стран, еще не начавших прививочную кампанию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 650 тыс.
- В Ростуризме не исключили круглогодичную программу туров с кешбэком
- В Госдепе выразили надежду на открытие дипмиссий по всей РФ
- Житель Лондона сел в тюрьму за плевок в водителя автобуса в период пандемии
- СМИ: Первоапрельская шутка стала причиной беспорядков в Брюсселе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru