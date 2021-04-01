Лобода заболела коронавирусом
Певица Светлана Лобода в своём Instagram заявила, что заразилась коронавирусом.
«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат», - написала певица.
Лобода отметила, что «вирус не щадит никого» и в числе заболевших она оказалась не смотря на «беспрецедентные меры безопасности».
Певица добавил, что из-за болезни вынуждена перенести назначенный на 3 апреля концерт в Барвиха Luxury Village. По её словам, теперь она выступит 16 апреля, а все приобретённые билеты будут действительны.
Ранее российский телеведущий Иван Ургант заявил, что заразился коронавирусом, сообщают «Невские новости». В своём Twitter он написал, что чувствует себя нормально и находится дома на карантине.
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