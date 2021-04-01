Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцин нуждающимся странам

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество выделить 10 млн доз вакцины для двадцати стран, еще не начавших прививочную кампанию. Об этом сообщает ТАСС.

Гебрейесус отметил, что аналогичный призыв неделей ранее «не увенчался успехом». Он призвал страны, имеющие вакцины, выделить их международному механизму обеспечения вакцинами COVAX. По его словам, такое количество вакцин необходимо для вакцинации медработников и пожилых людей в этих 20 странах.

Ранее в конце марта Гебрейесус заявил о возрастании разрыва в темпах вакцинации населения в разных странах мира. Глава ВОЗ назвал отсутствие одинаковых возможностей в доступе к вакцинации «катастрофическим моральным провалом».



