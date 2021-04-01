Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцин нуждающимся странам
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество выделить 10 млн доз вакцины для двадцати стран, еще не начавших прививочную кампанию. Об этом сообщает ТАСС.
Гебрейесус отметил, что аналогичный призыв неделей ранее «не увенчался успехом». Он призвал страны, имеющие вакцины, выделить их международному механизму обеспечения вакцинами COVAX. По его словам, такое количество вакцин необходимо для вакцинации медработников и пожилых людей в этих 20 странах.
Ранее в конце марта Гебрейесус заявил о возрастании разрыва в темпах вакцинации населения в разных странах мира. Глава ВОЗ назвал отсутствие одинаковых возможностей в доступе к вакцинации «катастрофическим моральным провалом».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- Байден рассказал о плане модернизации инфраструктуры США
- Стриженова прокомментировала своё падение в прямом эфире
- Против Эдварда Била возбудили уголовное дело после крупного ДТП в центре Москвы
- Страны ОПЕК+ договорились о восстановлении добычи нефти с мая
- Лукашенко распорядился создать белорусскую вакцину от COVID к 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru