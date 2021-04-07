ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 517 тыс.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 132,04 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 9,2 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,86 млн человек.

Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Европы (более 173 тыс.) и Америки (более 146 тыс. случаев).

Ранее в марте ВОЗ сообщила о вероятности нескольких версий распространения коронавируса.

