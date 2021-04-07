ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 517 тыс.
Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 517 тысяч. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 132,04 млн.
За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано свыше 9,2 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло более 2,86 млн человек.
Уточняется, что большинство заражений за прошедшие сутки были обнаружены в странах Европы (более 173 тыс.) и Америки (более 146 тыс. случаев).
Ранее в марте ВОЗ сообщила о вероятности нескольких версий распространения коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru