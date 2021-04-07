В Бельгии отказались от использования AstraZeneca для людей моложе 56 лет

Бельгийские власти приняли решение отказаться от использования вакцины AstraZeneca для людей моложе 56 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение телеканала RTL.

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Отмечается, что решение было принято по итогам заседания представителей отрасли здравоохранения страны. Планируется, что правило будет действовать четыре недели. Дата вступления в силу данного решения не уточняется.

Ранее регулятор ЕС заявил о возможной связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза. В заявлении организации говорится, что осложнения в виде образования тромбов должны быть внесены в список редких побочных эффектов этого препарата от COVID-19.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:БельгияКоронавирусВакцина
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