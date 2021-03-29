ВОЗ допустила несколько версий распространения коронавируса

Эксперты ВОЗ не уверены в том, что рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане стал эпицентром вируса SARS-CoV-2. Международная группа специалистов предполагают, что существуют другие возможные источники вируса, пишет «Телеканал 360».

При этом версия об утечке вируса из лаборатории по-прежнему считается наиболее маловероятной. Эксперты полагают, что другим источником коронавируса могла стать передача заболевания от летучей мыши к человеку через другое животное.

ВОЗ: в декабре 2019 года в Ухане коронавирусом болели более тысячи человек

Эксперты ВОЗ посетили Ухань 14 января и исследовали возможные версии происхождения коронавируса в течение месяца. Они представят окончательный доклад 30 марта.



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ФОТО: pixabay.com
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