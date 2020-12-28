ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 441 тыс.

Число заражений коронавирусом за минувшие сутки в мире выросло на 441 тысячу. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Реально работает? Вирусолог рассказал о новом лекарстве от коронавируса

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 79,67 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано 6,8 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 1,76 млн человек.

Ранее в понедельник стало известно, в Великобритании за сутки выявлено более 41 тысячи случаев заражения коронавирусом. Показатель стал максимальным с начала пандемии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры