ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 441 тыс.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений превысило 79,67 млн.

За прошедшие 24 часа было также зарегистрировано 6,8 тыс. смертей среди пациентов с COVID-19. По данным организации, всего за время пандемии в мире умерло 1,76 млн человек.

Ранее в понедельник стало известно, в Великобритании за сутки выявлено более 41 тысячи случаев заражения коронавирусом. Показатель стал максимальным с начала пандемии.

