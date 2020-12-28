Великобритания установила новый антирекорд по суточному приросту больных COVID-19

Более 41 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено в Великобритании за сутки. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Как следует из данных портала правительственной информации, в стране зарегистрировали 41 385 заболевших. Предыдущий антирекорд был установлен в Великобритании 23 декабря: в стране выявили 39,2 тысячи случаев COVID-19.

С начала пандемии коронавируса было зарегистрировано более 2,32 млн случаев заражения.

Число смертей за сутки составило 357 случаев. Всего с начала пандемии в Соединённом Королевстве зафиксировано более 71,1 тысяч смертей. По этому показателю государство занимает второе место в Европе после Италии.

Рост заболеваемости в Великобритании связывают с обнаружением в стране нового штамма коронавируса. Как сообщил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, новый тип вируса распространяется быстрее ранее известных штаммов При этом обнаруженная в Британии разновидность COVID-19 на 70% заразнее других типов.

Между тем, в России за сутки выявили 27 787 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрировано 3 078 035 случаев заболевания, сообщает «Свободная пресса».



