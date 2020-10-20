ВОЗ: За неделю COVID-19 заразились рекордные 2,4 млн человек

Отмечается, что этот показатель является рекордным с начала пандемии. За последние 7 дней также было зарегистрировано 36 тысяч летальных исходов.

По данным ВОЗ, общее число зараженных в мире превысило 40 млн, число смертей - 1,1 млн.

Ранее глава ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса отметил, что особую сложность для мирового здравоохранения представляет одновременное распространение гриппа и коронавируса.