ВОЗ: За неделю COVID-19 заразились рекордные 2,4 млн человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекордном недельном приросте по числу зараженных COVID-19. За прошедшие 7 дней зафиксировано более 2,4 млн новых случаев, передает РИА Новости.
Отмечается, что этот показатель является рекордным с начала пандемии. За последние 7 дней также было зарегистрировано 36 тысяч летальных исходов.
По данным ВОЗ, общее число зараженных в мире превысило 40 млн, число смертей - 1,1 млн.
Ранее глава ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса отметил, что особую сложность для мирового здравоохранения представляет одновременное распространение гриппа и коронавируса.
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1,4 млн+16 319 / сут.
Умерли
24 635+269 / сут.
Выздоровели
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru