Ученые рассказали, что открытые окна на 40% снижают риск заражения COVID-19

Учёные из США выяснили, что риск заражения коронавирусной инфекцией уменьшается на 40% при использовании кондиционеров и проветривании помещений. Результаты исследования опубликованы в журнале Physics of Fluids.

По словам одного из участников исследований, физика Халида Талаата из университета в Альбукерке, при открытии окна комнату покидает около 70% капель размером с микрон, выдыхаемых человеком. Кондиционеры позволяют избавиться от половины таких частиц.

Однако исследователи подчёркивают, что остальные частицы влаги оседают на поверхностях, и движение воздуха не может полностью защитить от заражения коронавирусом. Учёные призвали использовать антисептики и почаще мыть руки.

С начала пандемии коронавируса в мире зарегистрировано 40,5 млн заболевших, 27,8 млн человек выздоровели, 1,12 миллионов человек скончались.

