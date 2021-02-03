ВОЗ: За неделю «британский» штамм коронавируса обнаружен в 10 странах
Выявленный впервые в Великобритании штамм коронавируса был за неделю обнаружен еще в 10 государствах. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает ТАСС.
Таким образом, число стран, в которых обнаружен данный штамм коронавируса, выросло до 80.
По данным ВОЗ, другой штамм коронавируса, изначально зафиксированный в ЮАР, был обнаружен за прошедшую неделю в 8 странах.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев на пресс-конференции НСН рассказал, что мутации незначительно меняют структуру вируса и могут повлиять лишь на степень заражаемости, но не его патогенность.
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