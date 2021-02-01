НИИ гриппа: в России отсутствуют штаммы коронавируса из Британии, США и ЮАР

Штаммы коронавируса, которые были ранее выявлены в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, не циркулируют на территории России, сообщает Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева Минздрава.

Единственным заражением британским штаммом в России остается случай от 10 января. В настоящее время в стране продолжается выявление всех штаммов. В РФ доминирует генетический клайд GR. Эта линия возникла в конце февраля прошлого года и встречается в мире повсеместно.

Роспотребнадзор показал на фото британский штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об опасениях в связи с возможным «страшным штормом» COVID-19 в Африке.

ВОЗ отметила, что ведет работу по борьбе с распространением нового штамма вируса, впервые выявленного в ЮАР.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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