НИИ гриппа: в России отсутствуют штаммы коронавируса из Британии, США и ЮАР

Штаммы коронавируса, которые были ранее выявлены в Великобритании, Бразилии, ЮАР и США, не циркулируют на территории России, сообщает Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева Минздрава.

Единственным заражением британским штаммом в России остается случай от 10 января. В настоящее время в стране продолжается выявление всех штаммов. В РФ доминирует генетический клайд GR. Эта линия возникла в конце февраля прошлого года и встречается в мире повсеместно.