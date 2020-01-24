ВОЗ: Всем странам нужно готовиться к сдерживанию коронавируса

24 января 202012:17

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендует всем странам подготовиться к сдерживанию китайскогокоронавируса. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора РФ. По мнению специалистов, заболевание может появиться в любой стране.

Коронавирус всё ближе. География и число жертв растёт

По последним данным от пневмонии, возбудителем которой является коронавирус 2019-nCoV, скончались 26 человек. Число заразившихся превышает 800 человек. Вирус распространился уже и в другие страны. Вирус уже распространился за пределы Китая. Первоначально эпидемия вспыхнула в городе Ухань.

Ранее стало известно, что все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены по причине распространения нового типа коронавируса.



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ФОТО: pixabay.com
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