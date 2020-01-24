ВОЗ: Всем странам нужно готовиться к сдерживанию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендует всем странам подготовиться к сдерживанию китайскогокоронавируса. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора РФ. По мнению специалистов, заболевание может появиться в любой стране.
По последним данным от пневмонии, возбудителем которой является коронавирус 2019-nCoV, скончались 26 человек. Число заразившихся превышает 800 человек. Вирус распространился уже и в другие страны. Вирус уже распространился за пределы Китая. Первоначально эпидемия вспыхнула в городе Ухань.
Ранее стало известно, что все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены по причине распространения нового типа коронавируса.
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