Jaguar Land Rover зарегистрировала бренд Range Rover в России

Британская компания Jaguar Land Rover зарегистрировала товарный знак Range Rover в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

По данным агентства, заявка была подана в апреле 2024 года от имени компании «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед», а положительное решение Роспатент принял в марте 2026 года.

Согласно документам, под этим брендом в России можно будет продавать широкий спектр транспортных средств, включая легковые, грузовые, гоночные, роботизированные и беспилотные автомобили, а также комплектующие к ним. Кроме того, товарный знак распространяется на одежду, обувь, головные уборы, игрушки, технику и различные услуги.

Jaguar Land Rover приостановила поставки автомобилей в Россию в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
