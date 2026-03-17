Jaguar Land Rover зарегистрировала бренд Range Rover в России
Британская компания Jaguar Land Rover зарегистрировала товарный знак Range Rover в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
По данным агентства, заявка была подана в апреле 2024 года от имени компании «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед», а положительное решение Роспатент принял в марте 2026 года.
Согласно документам, под этим брендом в России можно будет продавать широкий спектр транспортных средств, включая легковые, грузовые, гоночные, роботизированные и беспилотные автомобили, а также комплектующие к ним. Кроме того, товарный знак распространяется на одежду, обувь, головные уборы, игрушки, технику и различные услуги.
Jaguar Land Rover приостановила поставки автомобилей в Россию в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».
