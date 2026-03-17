В Иране заявили о попадании снаряда в район АЭС «Бушер»
Реактивный снаряд попал на территорию атомной электростанции «Бушер» в Иране, жертв и разрушений нет. Об этом сообщает Организация по атомной энергии Ирана.
В заявлении ведомства говорится, что снаряд прилетел со стороны противника, однако инцидент не привел ни к материальному ущербу, ни к пострадавшим. По данным организации, происшествие произошло во вторник около 19:00 по местному времени (18:30 мск).
Эскалация конфликта продолжается с 28 февраля, когда Израиль и США начали операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп тогда заявлял о намерении уничтожить ракетную промышленность республики.
Тегеран объявил о начале ответной кампании. Иранские военные запустили ракеты и беспилотники по американским объектам в странах Персидского залива, «Радиоточка НСН».
