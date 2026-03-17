В Иране заявили о попадании снаряда в район АЭС «Бушер»

Реактивный снаряд попал на территорию атомной электростанции «Бушер» в Иране, жертв и разрушений нет. Об этом сообщает Организация по атомной энергии Ирана.

В заявлении ведомства говорится, что снаряд прилетел со стороны противника, однако инцидент не привел ни к материальному ущербу, ни к пострадавшим. По данным организации, происшествие произошло во вторник около 19:00 по местному времени (18:30 мск).