Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса

24 января 202012:06

Все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены по причине распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в службе поддержки авиагавани.

Многие страны мира уже принимают меры по защите от распространения китайского коронавируса. Например, аэропорты США, Великобритании и России начали проверять прибывающих из стран Юго-Восточной Азии пассажиров, пишет RT.

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По последним данным, общее число заразившихся превышает 800 человек. Жертвами коронавируса уже стали 26 человек. Между тем, в Пекине введен первый уровень мер реагирования из-за быстрого распространения в Китае коронавируса. Об этом заявил руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху, отмечает Газета.ру.

Ранее сегодня НСН писала, что первую смерть от вируса нового типа зафиксировали в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Пациент скончался в больнице города Суйхуа. В провинции Хэйлунцзян на данный момент известно о четырех случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV.


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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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