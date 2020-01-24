Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за коронавируса

Все рейсы из международного аэропорт китайского города Ухань в Москву отменены по причине распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в службе поддержки авиагавани.

Многие страны мира уже принимают меры по защите от распространения китайского коронавируса. Например, аэропорты США, Великобритании и России начали проверять прибывающих из стран Юго-Восточной Азии пассажиров, пишет RT.