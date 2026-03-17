«Любимое как эскимо»: Кого заманит в кинотеатры режиссерская версия «Убить Билла»
Никакой особой магии в фильмах «Убить Билла» нет, зрители относятся к кинолентам как к историческим артефактам, сказал НСН Роман Григорьев.
Россияне пойдут в кинотеатры на фильм «Убить Билла: Кровавое дело целиком», потому что ничего подобного на протяжении последних лет от Квентина Тарантино в российском прокате не выходило, сказал НСН кинокритик Роман Григорьев.
Кинокомпания «Кино.Арт.Про» объявила о выпуске фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком» в России. Единая лента Квентина Тарантино выйдет в кинотеатрах страны уже 28 мая с привычным русским дубляжом. Таким образом, четырёхчасовой боевик с новым анимационным сегментом официально доберётся до России спустя полгода после релиза в мировых кинотеатрах. Григорьев призвал не ждать больших сборов от киноленты.
«Про переосмысление говорить, конечно, не стоит. Это просто склеенные первые две части с дополнительным материалом, который был изначально снят режиссером. И, наверное, это больше коммерческий ход. Хотя такой себе... Если по миру лента собрала шесть миллионов долларов, то у нас эта цифра будет значительно меньше, хотя в России поклонники Тарантино, конечно, есть. Кто-то пойдет посмотреть Тарантино в кино. Тем более, ничего подобного на протяжении последних лет от Тарантино мы в российском прокате не видели. Отличие в том, что были добавлены сцены, которые ранее вырезали из версии для официального проката. Будет больше сцен драк, кровавых разборок героини с врагами. Покажут режиссерский вариант фильма. Плюс анимационная часть, которая никак не изменит смысл и суть фильмов "Убить Билла". Просто вернет им оригинальное видение самого режиссера, то, каким фильм хотел выпустить именно Тарантино», — сказал собеседник НСН.
По его словам, сегодня фильмы «Убить Билла» воспринимаются зрителями как артефакт из прошлого, приятные воспоминания из молодости.
«Тема самостоятельности женщины, ее лидирующей позиции в жизни, в обществе сейчас более актуальна, нежели во времена выхода картины "Убить Билла" на экраны: 20 лет назад главных героев-девушек и женщин на экране было крайне мало по сравнению с сегодняшним днем. Можно даже сказать, что Тарантино открыл дорогу в кино многим актрисам. Я думаю, что фильм воспринимается исключительно как артефакт из прошлого, который может быть немножко попадает в какие-то тренды. Я думаю, что никакой особой магии в фильме "Убить Билла" нет. Есть первое впечатление: многих этот фильм шокировал, ведь он был слишком новаторским для своего времени. И поэтому многие запомнили его как момент своей молодости. Многие, например, любят эскимо из-за воспоминаний из детства. "Убить Билла" — это тоже что-то любимое», — добавил кинокритик.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев сказал НСН, что боевик «Охота за тенью» с Джеки Чаном собрал в российском прокате за выходные около 1,7 миллиона рублей, что является провальным результатом.
- «Любимое как эскимо»: Кого заманит в кинотеатры режиссерская версия «Убить Билла»
