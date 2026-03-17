Минобороны заявило об уничтожении 35 беспилотников над регионами России

Российские средства ПВО с 13:00 до 20:00 мск во вторник сбили 35 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов уничтожили над Краснодарским краем — 25. Еще по два беспилотника сбили над Крымом, Белгородской областью и акваторией Черного моря. По одному аппарату перехватили над Азовским морем, а также в Брянской, Курской областях и Ставропольском крае. В ведомстве уточнили, что все цели были беспилотниками самолетного типа.