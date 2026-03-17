Умер заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов

Заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов скончался 16 марта на 75 году жизни. Об этом сообщили в Московском театре оперетты, где он служил многие годы.

В театре выразили соболезнования семье и близким артиста, отметив, что память о нем сохранится в коллективе. Там напомнили, что Твердохлебов был приглашен в труппу еще студентом выпускного курса ГИТИСа, а его дебют сразу оказался успешным.