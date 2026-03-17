Спрос на специалистов по кибербезопасности в России за последние пять лет вырос более чем на 35%, говорится в исследовании hh.ru. В 2024–2025 годах количество вакансий увеличилось на 13% — с 10,8 тысячи до 12,2 тысячи предложений. При этом спрос сохраняется высоким во всех отраслях экономики, включая те, которые ранее не были напрямую связаны с IT. Арефьев рассказал, на каких IT-специалистов особенно вырос спрос.

«Особенно вырос спрос на специалистов по предотвращению атак и поиску уязвимостей. Число атак за последние годы выросло, поэтому у нас активно развивается направление поиска уязвимостей систем. Также вырос спрос на специалистов, которые занимаются написанием безопасного кода. В связи с тем, что профильных специалистов с хорошим и техническим, и управленческим бэкграундом не так много, если такой специалист освобождается, то его сразу же схватывают и предлагают зарплату в два раза больше. У так называемых ”белых хакеров” очень хорошие зарплаты. У тех соискателей, кто знает профильное программное обеспечение, могут правильно написать код или скрипт, увеличен запрос, но и зарплата у них хорошая. У нас достаточно образовательных программ, которые готовят таких специалистов. Кадров никогда не бывает много. На моей практике, если человек заинтересован, то у него все получается, если же он просто так получил образование, то у него мало шансов развития в данном направлении», — сказал собеседник НСН.

Ранее HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил НСН, что айтишники первыми попадут под волну сокращений в 2026 году.

