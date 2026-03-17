«Три туриста будут рады»: Кого заинтересует безвизовый Мозамбик
Мозамбик — не массовое направление, отмене визового режима между странами будут рады единицы, сказала НСН Наталия Осипова.
Любая отмена виз с любой страной приветствуется туроператорами и российскими туристами, однако направления по типу Мозамбика заинтересуют лишь тех отдыхающих, которые хотят чего-то экзотического, сказала НСН исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова.
Россияне скоро смогут без визы посещать Мозамбик, пишут «Известия» со ссылкой на посольство РФ. Проект соглашения об отмене требований получать такой документ на срок пребывания до 30 дней уже находится на рассмотрении профильных ведомств республики. Осипова усомнилась в том, что это направление станет массовым у российских туристов.
«Три туриста в России будут рады отмене виз в Мозамбик. Конечно, любая отмена виз приветствуется. Это и сближение со страной, и снятие нагрузки с наших туристов. Это направление не массовое. Но все равно география расширяется. Это интересно людям, которым хочется экзотики, хочется чего-то нового. Сначала поедут 10 туристов, потом — 20, потом еще больше. Само явление отмены виз для россиян — положительный знак», — сказала собеседница НСН.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал в пресс-центре НСН, что в 2025 году туроператоры видели взрывной рост спроса на поездки в Японию, Китай и Вьетнам.
