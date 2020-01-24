Коронавирус всё ближе. География и число жертв растёт

Число жертв коронавируса, который, как считается, распространяется из китайского города Ухань, где была отмечена первая вспышка, достигло 25 человек. Накануне были зафиксированы несколько случаев смерти за пределами провинции, в которой находится очаг заболевания. Согласно последним официальным данным, общее число заболевших пневмонией достигло 830.

Власти Китая уже предприняли меры для борьбы с распространением коронавируса. Сначала они ограничили выезд из города Ухань: у покидающих его по особым случаем китайцев замеряют температуру. В Ухани остановлен общественный транспорт, город фактически закрыт на карантин. СМИ рассказывают о пустых полках в магазинах: напуганные люди раскупили все продукты. Развитие ситуации заставило власти заблокировать ещё девять городов в той же провинции.

Между тем, случаи заболевания китайским коронавирусом зафиксированы в других странах. Во Вьетнаме вирус обнаружили у двух туристов из Уханя, первый случай заражения выявили и в Саудовской Аравии. В Сингапуре заболел 66-летний гражданин Китая, прилетевший 20 января.

Власти Сингапура уже выразили уверенность, что справятся с новым вызовом. Премьер-министр Ли Сяньлун заявил, что страна готова к борьбе с коронавирусом и что он не настолько опасен, как возбудитель эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, передает РИА Новости.

Между тем, коронавирус подступает и к российским границам. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», смерть от коронавируса зафиксирована в граничащей с Россией провинции КНР. Город Суйхуа, в котором скончался заболевший, находится в 430 км от границы.

В России подтверждённых случаев заболевания коронавирусом пока нет: у прилетевшего из Китая с температурой мужчины диагностирован ОРВИ. Прибывающих из Китая авиапассажиром проверяют тепловизорами сотрудники Роспотребнадзора. Ведомство уже рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок Китай, подчеркнув, что ситуация остаётся на контроле.

Несмотря на распространение заболевания, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не признала происходящее чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что случаев передачи коронавируса от человека к человеку за пределами Китая пока не было.

Эксперты призывают россиян не паниковать – а такие настроения уже есть: например, жители Подмосковья начали отказываться от посылок с китайского сайта AliExpress.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН объяснил, что коронавирус не передается по почте.

«Это респираторная инфекция. Заражение происходит при непосредственном контакте. С продуктами питания тут посложнее. Смотря, какие продукты. В принципе не должно быть [заражения]. Только в случае, если мясные продукты», - сказал он.

Первые случаи заболевания новым коронавирусом были зафиксированы в декабре 2019 года. Это вид пневмонии стали обозначать как коронавирус Уханя – по названию города, где он был обнаружен. Есть мнение, что вирус мог передаться человеку от змей – близкие генетические коды есть у китайской кобры. В январе 2020 года выяснилось, что он передается от человека к человеку.

