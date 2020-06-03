ВОЗ возобновила клинические испытания гидроксихлорохина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о возобновлении клинических испытаний препарата гидроксихлорохин как лекарства против COVID-19. Об этом сообщает Интерфакс.

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Ранее 26 мая глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о приостановке испытаний гидроксихлорохина против коронавируса из-за появившихся данных о повышенном риске смертности при его использовании. Медицинский журнал Lancet 22 мая опубликовал исследование, согласно которому среди пациентов с COVID-19, принимавших гидроксихлорохин или смесь с ним, наблюдался более высокий уровень смертности.

На брифинге в среду Гебрейесус отметил, что после "анализа доступных данных по смертности" специалисты сделали вывод, что "нет причин отказываться от плана" клинических испытаний.


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ФОТО: pixabay.com
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