СМИ: Киев может получить от США первые ракеты ERAM в октябре

США могут передать Украине первые ракеты воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) уже в октябре. Об этом пишет журнал Aviation Week & Space Technology.

По данным издания, украинская сторона получила разрешение на приобретение до 3550 снарядов. Возможно, первая партия ракет будет меньше. Поставка первых десяти ERAM планируется в октябре.

Ранее американский Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Киеву свыше 3 тысяч ракет ERAM и сопутствующего материально-технического обеспечения. Стоимость поставки составит $825 млн.

