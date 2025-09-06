СМИ: Киев может получить от США первые ракеты ERAM в октябре
6 сентября 202503:20
США могут передать Украине первые ракеты воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) уже в октябре. Об этом пишет журнал Aviation Week & Space Technology.
По данным издания, украинская сторона получила разрешение на приобретение до 3550 снарядов. Возможно, первая партия ракет будет меньше. Поставка первых десяти ERAM планируется в октябре.
Ранее американский Госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже Киеву свыше 3 тысяч ракет ERAM и сопутствующего материально-технического обеспечения. Стоимость поставки составит $825 млн.
