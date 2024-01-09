ВОЗ: В секторе Газа в настоящее время частично функционируют 15 больниц из 36

Он отметил, что девять больниц функционируют на юге и шесть на севере, где две «работают с трудом». При этом указывается, что 21 из 36 больниц в Газе не работают.

Ранее, 9 января, сообщалось, что Армия Израиля нанесла удар по убежищу сотрудников организации «Врачи без границ» и их семей на юге сектора Газа. Отмечается, что организация информировала израильские власти о местонахождении убежища и не получала приказов об эвакуации, передает «Радиоточка НСН».

