ВОЗ: В секторе Газа в настоящее время частично функционируют 15 больниц из 36

В настоящее время в секторе Газа частично функционируют 15 больниц, случаи инфекционных заболеваний продолжают расти. Такое заявление сделал представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн.

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Он отметил, что девять больниц функционируют на юге и шесть на севере, где две «работают с трудом». При этом указывается, что 21 из 36 больниц в Газе не работают.

Ранее, 9 января, сообщалось, что Армия Израиля нанесла удар по убежищу сотрудников организации «Врачи без границ» и их семей на юге сектора Газа. Отмечается, что организация информировала израильские власти о местонахождении убежища и не получала приказов об эвакуации, передает «Радиоточка НСН».

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