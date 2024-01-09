ВОЗ: В секторе Газа в настоящее время частично функционируют 15 больниц из 36
В настоящее время в секторе Газа частично функционируют 15 больниц, случаи инфекционных заболеваний продолжают расти. Такое заявление сделал представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн.
Он отметил, что девять больниц функционируют на юге и шесть на севере, где две «работают с трудом». При этом указывается, что 21 из 36 больниц в Газе не работают.
Ранее, 9 января, сообщалось, что Армия Израиля нанесла удар по убежищу сотрудников организации «Врачи без границ» и их семей на юге сектора Газа. Отмечается, что организация информировала израильские власти о местонахождении убежища и не получала приказов об эвакуации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru