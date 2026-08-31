Минтранс: Обсудим тему овербукинга с пассажирами, прежде чем принимать решение
Глава Минтранса Андрей Никитин прокомментировал тему регулирования овербукинга в авиации, сообщает журналист Life Александр Юнашев.
По словам министра, овербукинг будут регулировать с целью улучшить права пассажиров. «Прежде чем что-то принимать, мы обсудим это с пассажирами, с сообществом, с авиакомпаниями, чтобы, если такое происходит, человек получил достойную компенсацию. И это не было просто «извините, мест нет», — указал Никитин. Он отметил, что подход к социально значимым рейсам будет особым.
Глава ведомства подчеркнул, что для гражданской авиации приоритет — доступность полетов, повышение мобильности людей и защита прав и интересов пассажиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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