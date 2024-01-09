«Врачи без границ» заявили об ударе по убежищу работников в Газе
Армия Израиля нанесла удар по убежищу сотрудников организации «Врачи без границ» и их семей на юге сектора Газа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на организацию.
Снаряд пробил стену приюта, в котором проживают более ста сотрудников и членов их семей. В результате удара травмы получили четыре человека, в том числе пятилетняя дочь сотрудника, которая находится в критическом состоянии.
Указывается, что организация информировала израильские власти о местонахождении убежища и не получала приказов об эвакуации.
Ранее в Газе атакована клиника «Врачи без границ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Врачи без границ» заявили об ударе по убежищу работников в Газе
- СМИ: санкции не мешают росту технологического экспорта из России
- Первые автомобили покинули место массового ДТП на трассе «Нева»
- Минобороны Украины приобрело 50 тысяч комплектов женской военной формы
- Путин взял на контроль ситуацию с отоплением в Московской и Херсонской областях
- «Зенит» объявил о переходе бразильца Артура из «Палмейраса»
- На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 27 вагонов
- Стоимость биткоина превысила $46 тысяч
- В Стамбуле мужчина с ножом напал на имама мечети
- Гладков: при обстреле Белгорода пострадали три человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru