«Врачи без границ» заявили об ударе по убежищу работников в Газе

Армия Израиля нанесла удар по убежищу сотрудников организации «Врачи без границ» и их семей на юге сектора Газа, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на организацию.

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Снаряд пробил стену приюта, в котором проживают более ста сотрудников и членов их семей. В результате удара травмы получили четыре человека, в том числе пятилетняя дочь сотрудника, которая находится в критическом состоянии.

Указывается, что организация информировала израильские власти о местонахождении убежища и не получала приказов об эвакуации.

Ранее в Газе атакована клиника «Врачи без границ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ХамасИзраильСектор Газа

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