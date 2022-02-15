ВОЗ в ближайшие недели озвучит итоги изучения происхождения COVID-19
Созданная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) научная группа по новым опасным патогенам, которая изучает происхождение SARS-CoV-2, в ближайшие недели огласит результаты своей работы. Об этом заявил на брифинге глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.
По его словам, группа работает над вопросом происхождения вируса, а также над системой определения появления новых патогенов.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН усомнился в искусственном происхождении коронавирусной инфекции, но подтвердил, что ученые занимаются «эволюцией» вирусов в пробирке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- Российские конькобежцы взяли серебро Олимпиады в командной гонке
- США пожаловались на Германию из-за отношения к санкциям против России
- Представитель ВОЗ рассказала о процессе регистрации «Спутника V»
- Хоккеисты России вновь сыграют с Данией в четвертьфинале Олимпиады
- Госдума: Объявленный Зеленским День единения является пиар-ходом
- В России число госпитализаций с COVID-19 за сутки выросло вдвое
- «Посрамлены и уничтожены!»: Захарова объявила 15 февраля Днем провала западной военной пропаганды
- МИД КНР: Санкции против России не помогут решить украинский вопрос
- Минобороны: Войска возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений
- Заммэра Ефимов: Москва оказалась среди мировых лидеров по восстановлению розничной торговли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru