ВОЗ в ближайшие недели озвучит итоги изучения происхождения COVID-19

Созданная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) научная группа по новым опасным патогенам, которая изучает происхождение SARS-CoV-2, в ближайшие недели огласит результаты своей работы. Об этом заявил на брифинге глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 410 млн

По его словам, группа работает над вопросом происхождения вируса, а также над системой определения появления новых патогенов.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН усомнился в искусственном происхождении коронавирусной инфекции, но подтвердил, что ученые занимаются «эволюцией» вирусов в пробирке.

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ФОТО: pixabay.com
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