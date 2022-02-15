ВОЗ в ближайшие недели озвучит итоги изучения происхождения COVID-19

По его словам, группа работает над вопросом происхождения вируса, а также над системой определения появления новых патогенов.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН усомнился в искусственном происхождении коронавирусной инфекции, но подтвердил, что ученые занимаются «эволюцией» вирусов в пробирке.

