ВОЗ: Штамм «омикрон» крайне опасен для пожилых и непривитых
Наибольшему риску при заражении штаммом коронавируса «омикрон» подвергаются невакцинированные и пожилые. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марию ван Керкхове и директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана.
По словам Райана, для непривитых заражение омикрон-штаммом представляет большую угрозу жизни. Он напомнил, что люди, которые вакцинировались, переносят коронавирус в легкой форме. Также Райан отметил, что последствия вирусных инфекций часто зависят от состояния здоровья человека и от его иммунной системы.
Как подчеркнула Керкхове, смертность при заражении омикрон-штаммом увеличивается с возрастом заболевшего. Керкхове добавила, что от заражения данным штаммом умирает меньше людей, но это не означает, что «омикрон» не является серьезной угрозой.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «омикрон» откровенно более легким штаммом коронавируса, чем «дельта». Теледоктор выразил надежду, что Россия пойдет по пути Франции и Америки, отказавшихся от локдаунов, несмотря на «жутчайший всплеск» заболеваемости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru