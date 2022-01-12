ВОЗ: Штамм «омикрон» крайне опасен для пожилых и непривитых

По словам Райана, для непривитых заражение омикрон-штаммом представляет большую угрозу жизни. Он напомнил, что люди, которые вакцинировались, переносят коронавирус в легкой форме. Также Райан отметил, что последствия вирусных инфекций часто зависят от состояния здоровья человека и от его иммунной системы.

Как подчеркнула Керкхове, смертность при заражении омикрон-штаммом увеличивается с возрастом заболевшего. Керкхове добавила, что от заражения данным штаммом умирает меньше людей, но это не означает, что «омикрон» не является серьезной угрозой.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «омикрон» откровенно более легким штаммом коронавируса, чем «дельта». Теледоктор выразил надежду, что Россия пойдет по пути Франции и Америки, отказавшихся от локдаунов, несмотря на «жутчайший всплеск» заболеваемости.

