ВОЗ напомнила о сроках жизни COVID-19 на поверхностях

Коронавирусная инфекция может жить на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Как пишет РИА Новости, об этом напомнила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. Она подчеркнула, что любая поверхность, мимо которой проходит человек, может быть потенциальным источником заражения COVID-19.

Официальный представитель ВОЗ подчеркнула, что тщательное и регулярное мытьё рук в случае с COVID-19 является исключительно важным фактором.