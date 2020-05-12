ВОЗ напомнила о сроках жизни COVID-19 на поверхностях
Коронавирусная инфекция может жить на различных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Как пишет РИА Новости, об этом напомнила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. Она подчеркнула, что любая поверхность, мимо которой проходит человек, может быть потенциальным источником заражения COVID-19.
Официальный представитель ВОЗ подчеркнула, что тщательное и регулярное мытьё рук в случае с COVID-19 является исключительно важным фактором.
Ранее НСН писала, что купленные на рынке или в магазине продукты для профилактики распространения коронавирусной инфекции необходимо тщательно обрабатывать. Об этом рассказала заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Поддубко. По её словам, упаковки лучше дезинфицировать средствами с высоким содержанием спирта, а овощи и фрукты — мыть в горячей воде, поскольку температура выше 40 градусов убивает вирус. А вот хлорсодержащие средства лучше не использовать даже для дезинфекции коробок.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН дала свои советы по дезинфекции продуктов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru