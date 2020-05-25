Названы сроки действия в России масочного режима

«Главное, что необходимо будет помнить, надо будет продолжать соблюдать требования - и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать», - заявила она.



Глава ведомства добавила, что также необходимо соблюдать требования о чистоте рук и помещений, а также по специальной обработке обеззараживанию посуды и других норм.



Попова подчеркнула, что россиянам придется свыкнуться с условиями «новой нормальности», так как коронавирус, по ее словам, не уйдет.



«Мы научились жить с этим вирусом», - подчеркнула она.



На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что страну, возможно, ждет вторая волна коронавируса. По словам главы государства, новый всплеск заболеваемости может ждать страну осенью этого года, передает ОТР.

