ВОЗ повысил риск глобального распространения коронавируса до очень высокого
28 февраля 202019:03
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения коронавируса COVID-19 как очень высокий. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
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