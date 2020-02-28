ВОЗ повысил риск глобального распространения коронавируса до очень высокого

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения коронавируса COVID-19 как очень высокий. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне», — цитирует RT сообщение Гебрейесуса в Twitter.

Роспотребнадзор ранее рассказал, как действовать при подозрении на коронавирус.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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