Роспотребнадзор рассказал, как действовать при подозрении на коронавирус

После изоляции больного в ведомстве советуют вызвать врача-терапевта или скорую помощь. В случае необходимости врач возьмёт анализ и отправит его в организации Роспотребнадзора для диагностики, говорят специалисты.

Общее число случаев заражения коронавирусом Covid-2019 в мире превысило 83,7 тысячи. Больше всего заболевших в Китае (78,8 тысячи), однако там эпидемия идёт на спад. Более активное распространение коронавируса началось в странах Европы.

В связи с многочисленными случаями заражения в Иране власти РФ с 28 февраля ввели ограничение на регулярное и чартерное авиасообщение с этой страной, пишут «Известия». Гражданам Ирана, собирающимся в Россию не с деловыми или гуманитарными целями, приостановят выдачу виз.

Ранее в правительстве РФ призвали россиян не ездить в Италию из-за быстрого распространения коронавируса на севере этой страны.

