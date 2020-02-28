Роспотребнадзор рассказал, как действовать при подозрении на коронавирус
Человека, у которого есть основания подозревать коронавирус, следует изолировать в отдельной комнате и держаться от него на расстоянии не менее одного метра. Такую рекомендацию дал Роспотребнадзор в связи с угрозой распространения нового типа вируса, передаёт РИА Новости.
После изоляции больного в ведомстве советуют вызвать врача-терапевта или скорую помощь. В случае необходимости врач возьмёт анализ и отправит его в организации Роспотребнадзора для диагностики, говорят специалисты.
Общее число случаев заражения коронавирусом Covid-2019 в мире превысило 83,7 тысячи. Больше всего заболевших в Китае (78,8 тысячи), однако там эпидемия идёт на спад. Более активное распространение коронавируса началось в странах Европы.
В связи с многочисленными случаями заражения в Иране власти РФ с 28 февраля ввели ограничение на регулярное и чартерное авиасообщение с этой страной, пишут «Известия». Гражданам Ирана, собирающимся в Россию не с деловыми или гуманитарными целями, приостановят выдачу виз.
Ранее в правительстве РФ призвали россиян не ездить в Италию из-за быстрого распространения коронавируса на севере этой страны.
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