ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа» в Газе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потеряла связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа», в которой израильская армия проводит военную операцию. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х.
Он отметил, что ВОЗ крайне обеспокоена безопасностью медицинского персонала и их пациентов.
Ранее израильская армия начала «точечную» операцию в больнице «Аш-Шифа». Израиль заявляет, что «Аш-Шифу» используют представители движения ХАМАС в качестве склада оружия и основного командного центра. Эту оценку подтвердила и разведка США. Минздрав Газы отвергал обвинения в размещении оружия в «Аш-Шифе», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: актриса Ксения Кутепова столкнулась с угрозами в соцсетях
- Толстой предложил строить в странах СНГ русские школы за счет денег мигрантов
- В России планируют выделить на льготные автокредиты 65 млрд рублей
- В Минобрнауки обосновали необходимость снижения стоимости экзамена мигрантов
- ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа» в Газе
- Неизвестный угрожал взорвать площадку из-за выступления МакSим в Москве
- Суд признал законным приговор экс-губернатору Фургалу
- Группа «Слот» выпустила юбилейное переиздание альбома «Шестой»
- Правнук Пушкина назвал позором снос памятника поэту в Киеве
- Брошенная сыном в Мексике россиянка вернулась на родину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru