ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа» в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потеряла связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа», в которой израильская армия проводит военную операцию. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х.

СМИ: Армия Израиля взорвала склад медикаментов в больнице «Аш-Шифа»

Он отметил, что ВОЗ крайне обеспокоена безопасностью медицинского персонала и их пациентов.

Ранее израильская армия начала «точечную» операцию в больнице «Аш-Шифа». Израиль заявляет, что «Аш-Шифу» используют представители движения ХАМАС в качестве склада оружия и основного командного центра. Эту оценку подтвердила и разведка США. Минздрав Газы отвергал обвинения в размещении оружия в «Аш-Шифе», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры