СМИ: Армия Израиля взорвала склад медикаментов в больнице «Аш-Шифа»

Израильская армия взорвала склад медикаментов в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на источники.

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По данным телеканала, на территории больницы также было взорвано медицинское оборудование. Отмечается, что израильские силы задержали некоторых беженцев и укрывающихся в больнице родственников погибших и раненых.

Ранее израильские военные объявили о начале целенаправленной наземной операции против палестинского движения ХАМАС в районе медцентра, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным Тель-Авива, радикалы используют объект в качестве склада оружия и основного командного центра. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о доставке в больницу детского питания, инкубаторов и медикаментов.

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