СМИ: Армия Израиля взорвала склад медикаментов в больнице «Аш-Шифа»

По данным телеканала, на территории больницы также было взорвано медицинское оборудование. Отмечается, что израильские силы задержали некоторых беженцев и укрывающихся в больнице родственников погибших и раненых.

Ранее израильские военные объявили о начале целенаправленной наземной операции против палестинского движения ХАМАС в районе медцентра, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным Тель-Авива, радикалы используют объект в качестве склада оружия и основного командного центра. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о доставке в больницу детского питания, инкубаторов и медикаментов.

