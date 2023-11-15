СМИ: Армия Израиля взорвала склад медикаментов в больнице «Аш-Шифа»
Израильская армия взорвала склад медикаментов в медицинском комплексе «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на источники.
По данным телеканала, на территории больницы также было взорвано медицинское оборудование. Отмечается, что израильские силы задержали некоторых беженцев и укрывающихся в больнице родственников погибших и раненых.
Ранее израильские военные объявили о начале целенаправленной наземной операции против палестинского движения ХАМАС в районе медцентра, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным Тель-Авива, радикалы используют объект в качестве склада оружия и основного командного центра. Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о доставке в больницу детского питания, инкубаторов и медикаментов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru