ВОЗ: подвид «омикрона» ВА.2 обнаружили в 57 странах

В отчёте ВОЗ уточняется, что за последние шесть недель еженедельная доля BA.2, по сравнению с другими вариантами «омикрона», выросла более чем на 50%.

В организации отметили, что в настоящее время необходимо изучить вирулентность и трансмиссивность подвида BA.2, а также его способность преодолевать иммунную защиту.

Ранее в датском Институте сывороток заявили, что подвид «омикрона» BA.2 значительно заразнее оригинального.