ВОЗ: подвид «омикрона» ВА.2 обнаружили в 57 странах

Подвид штамма коронавируса «омикрон» ВА.2 выявили в 57 странах. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на международную базу данных геномов вирусов GISAID.

В ВОЗ заявили о росте смертности из-за «омикрона»

В отчёте ВОЗ уточняется, что за последние шесть недель еженедельная доля BA.2, по сравнению с другими вариантами «омикрона», выросла более чем на 50%.

В организации отметили, что в настоящее время необходимо изучить вирулентность и трансмиссивность подвида BA.2, а также его способность преодолевать иммунную защиту.

Ранее в датском Институте сывороток заявили, что подвид «омикрона» BA.2 значительно заразнее оригинального.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗКоронавирусОмикрон-штамм
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