В ВОЗ заявили о росте смертности из-за «омикрона»

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве сообщил о быстром распространении коронавируса.

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По его словам, после того как штамм COVID-19 «омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 миллионах случаях заражения. Глава организации отметил, что это больше, чем за весь 2020 год.

Кроме того Гебрейесус выразил обеспокоенность, как передает ТАСС, ростом смертности в большинстве регионов планеты.

Отмена коронавирусных ограничений в России возможна уже через три-четыре недели, однако это не связано с обязательной вакцинацией, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СмертностьОмикрон-штаммВОЗ
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