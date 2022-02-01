В ВОЗ заявили о росте смертности из-за «омикрона»
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в Женеве сообщил о быстром распространении коронавируса.
По его словам, после того как штамм COVID-19 «омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 миллионах случаях заражения. Глава организации отметил, что это больше, чем за весь 2020 год.
Кроме того Гебрейесус выразил обеспокоенность, как передает ТАСС, ростом смертности в большинстве регионов планеты.
Отмена коронавирусных ограничений в России возможна уже через три-четыре недели, однако это не связано с обязательной вакцинацией, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- В ВОЗ заявили о росте смертности из-за «омикрона»
- В Балашихе наледь упала на женщину с детьми
- Иммунолог рассказал о факторах точности ПЦР-тестов
- Burger King попросил Минпромторг отменить эмбарго на импортный сыр
- В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для детей с COVID-19
- Синоптик рассказал, когда в Москве «запахнет весной»
- Врач рассказал о психических проблемах при COVID-19
- СМИ рассказали об острейшей перепалке постпредов РФ и США на заседании Совбеза ООН
- Мишустин призвал решать проблемы первичного звена здравоохранения
- В ЛНР снова ввели комендантский час
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru