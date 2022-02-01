В ВОЗ заявили о росте смертности из-за «омикрона»

По его словам, после того как штамм COVID-19 «омикрон» был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 миллионах случаях заражения. Глава организации отметил, что это больше, чем за весь 2020 год.

Кроме того Гебрейесус выразил обеспокоенность, как передает ТАСС, ростом смертности в большинстве регионов планеты.

Отмена коронавирусных ограничений в России возможна уже через три-четыре недели, однако это не связано с обязательной вакцинацией, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.

