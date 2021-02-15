ВОЗ подтвердила снижение заболеваемости COVID-19 в мире
15 февраля 202122:59
Количество новых заражений COVID-19 в мире снижается пятую неделю подряд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Гебрейесус на пресс-конференции сообщил журналистам, что в течение недели было зафиксировано самое низкое количество заражений за неделю, начиная с октября 2020 года. По словам главы ВОЗ, за пять недель число новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось почти вдвое.
В начале февраля в ВОЗ заявляли, что мировое сообщество начало контролировать пандемию, несмотря на появление новых штаммов вируса и мутаций. При этом эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен считает, что необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики заражения. По ее словам, снижение заболеваемости происходит из-за тех мер, которые предпринимают правительства и медицинские организации.
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи в эфире НСН рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 207 / сут.
Умерли
80 520+394 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+13 935 / сут.
- ВОЗ подтвердила снижение заболеваемости COVID-19 в мире
- РФ, США, ЕС и ООН провели онлайн-встречу по ближневосточному урегулированию
- Китай в 2020 году впервые стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза
- Главный инфекционист США: Вакцина может справиться не со всеми типами COVID-19
- Вице-губернатор Петербурга Елин уйдёт в отставку
15 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru