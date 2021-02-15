ВОЗ подтвердила снижение заболеваемости COVID-19 в мире

Количество новых заражений COVID-19 в мире снижается пятую неделю подряд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора организации Тедроса Адханома Гебрейесуса.

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Гебрейесус на пресс-конференции сообщил журналистам, что в течение недели было зафиксировано самое низкое количество заражений за неделю, начиная с октября 2020 года. По словам главы ВОЗ, за пять недель число новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось почти вдвое.

В начале февраля в ВОЗ заявляли, что мировое сообщество начало контролировать пандемию, несмотря на появление новых штаммов вируса и мутаций. При этом эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен считает, что необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики заражения. По ее словам, снижение заболеваемости происходит из-за тех мер, которые предпринимают правительства и медицинские организации.

Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи в эфире НСН рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусЗдоровьеПандемияВОЗ
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