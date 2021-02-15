ВОЗ подтвердила снижение заболеваемости COVID-19 в мире

Гебрейесус на пресс-конференции сообщил журналистам, что в течение недели было зафиксировано самое низкое количество заражений за неделю, начиная с октября 2020 года. По словам главы ВОЗ, за пять недель число новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилось почти вдвое.В начале февраля в ВОЗ заявляли, что мировое сообщество начало контролировать пандемию, несмотря на появление новых штаммов вируса и мутаций. При этом эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен считает, что необходимо продолжать соблюдать все меры профилактики заражения. По ее словам, снижение заболеваемости происходит из-за тех мер, которые предпринимают правительства и медицинские организации.

Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи в эфире НСН рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим коронавирусом.

