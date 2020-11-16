ВОЗ планирует начать поставки вакцин от COVID-19 в начале 2021 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена начать поставки вакцин от коронавируса в первой половине следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного научного сотрудника организации Сумью Сваминатан.
По словам Сваминатан, поставки будут ограничены в первое время. Он добавила, что в планировании поставок организация уделяет внимание людям из категории риска.
Представитель ВОЗ добавила, что при разных условиях необходимы разные вакцины, поэтому организация намерена иметь набор вакцин на выбор для всех стран.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции не сможет полностью остановить пандемию.
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