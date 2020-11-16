Глава ВОЗ: Вакцина от COVID-19 не остановит пандемию

Вакцина от коронавирусной инфекции не сможет полностью остановить пандемию. Об этом в своём Twitter написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус.

По мнению главы ВОЗ, вакцина от COVID-19 должна дополнить, а не заменить другие меры борьбы с инфекцией, отмечают «Аргументы недели». Гебреисус подчеркнул, что медики знали с начала пандемии о необходимости вакцины для контроля заболеваемости.

Кроме того, глава ВОЗ добавил, что получение препарата приоритетными группами медиков, пожилых и людей с хроническими заболеваниями позволит системе здравоохранения справиться с нагрузкой, а также снизить уровень смертности от новой инфекции.

Однако Гебреисус считает, что коронавирусу «есть куда двигаться», в связи с чем призвал продолжить наблюдение, тестирование, лечение и изоляцию инфицированных, карантин и отслеживание контактов и после начала массовой вакцинации.

Также глава ВОЗ отметил, что необходимо вовлекать общественность и отдельных граждан в борьбу с распространением инфекции.

С начала пандемии COVID-19 в мире было зафиксировано 54,4 млн случаев заражения, 35 млн человек выздоровели, 1,32 млн пациентов скончались.

