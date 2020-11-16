Токаев договорился с Путиным о производстве вакцины от коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завил о строительстве завода по производству российской вакцины от коронавируса. По его словам, он договорился об этом с российским лидером Владимиром Путиным.
Токаев отметил, что правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот «нужный проект», добавив, что производство вакцины должно быть запущено без проволочек, передает ТАСС. Президент назвал это важней задачей правительства Казахстана.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что противокоронавирусная вакцина сама по себе не сможет остановить пандемию COVID-19, сообщает РИА ФАН. Препарат даст результат при его использовании совместно с другими мерами противодействия пандемии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru