ВОЗ ожидает появление еще более заразных штаммов COVID-19
Будущие разновидности COVID-19 могут оказаться еще более заразными, чем «омикрон»-штамм, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения «(ВОЗ).
Эксперт организации Мария ван Керкхове сообщила, что чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться. По ее мнению, «омикрон» не последняя разновидность коронавируса, который грозит человечеству.
Как отметила Керкхове, о свойствах новых штаммов, по ее словам, пока не известно, но, «вне всякого сомнения, они будут более заразными».
Как сообщил ранее экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко, «омикрон»-штамм может стать последним, но все зависит от вакцинации и формирования коллективного иммунитета. При этом для его формирования к маю необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru