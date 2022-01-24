ВОЗ ожидает появление еще более заразных штаммов COVID-19

Будущие разновидности COVID-19 могут оказаться еще более заразными, чем «омикрон»-штамм, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения «(ВОЗ).

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Эксперт организации Мария ван Керкхове сообщила, что чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться. По ее мнению, «омикрон» не последняя разновидность коронавируса, который грозит человечеству.

Как отметила Керкхове, о свойствах новых штаммов, по ее словам, пока не известно, но, «вне всякого сомнения, они будут более заразными».

Как сообщил ранее экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко, «омикрон»-штамм может стать последним, но все зависит от вакцинации и формирования коллективного иммунитета. При этом для его формирования к маю необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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