ВОЗ обеспечит страны с невысокими доходами тестами на коронавирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделит странам с низкими и средними доходами 120 млн тестов на коронавирус. Соответствующее заявление сделал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что речь идет о быстрых тестах на COVID-19, которые определяют наличие инфекции в течение 30 минут. По словам Гебрейесуса, такое решение было принято по соглашению между партнерами и участниками организации.

Глава ВОЗ подчеркнул, что быстрота выявления заражений позволяет быстрее начать лечение, а также сократить количество возможных контактов у пациента. Производство 120 млн тестов ожидается в течение шести месяцев.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал НСН, в каких странах ситуация с коронавирусом лучше всего, а в каких – хуже.


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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ВОЗКоронавирус
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