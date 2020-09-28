ВОЗ обеспечит страны с невысокими доходами тестами на коронавирус

Отмечается, что речь идет о быстрых тестах на COVID-19, которые определяют наличие инфекции в течение 30 минут. По словам Гебрейесуса, такое решение было принято по соглашению между партнерами и участниками организации.

Глава ВОЗ подчеркнул, что быстрота выявления заражений позволяет быстрее начать лечение, а также сократить количество возможных контактов у пациента. Производство 120 млн тестов ожидается в течение шести месяцев.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал НСН, в каких странах ситуация с коронавирусом лучше всего, а в каких – хуже.





